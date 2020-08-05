Жители Петрозаводска могут снова получить вещевую помощь

Обменно-вещевой пункт возобновил работу, сообщает паблик комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

Нуждающиеся снова смогут получить вещевую помощь на улице Лизы Чайкиной, 9. Однако выдача одежды, обуви и других предметов первой необходимости осуществляется по предварительной записи по номеру: 8 900-457-02-39.



Жители республики также могут внести свой посильный вклад в доброе дело и принести вещи для малоимущих граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 8:45 до 17:00 на улицу Кооперативная, 7-а.



Что можно приносить: одежду, обувь, средства гигиены, бытовую технику, посуду, школьно-письменные принадлежности, нижнее белье, постельное белье, полотенца. Поступающие в обменно-вещевой пункт вещи проходят дезинфекцию.