05 августа 2020, 21:36
Соцсети

Жители Петрозаводска могут снова получить вещевую помощь

В карельской столице возобновлена работа обменно-вещевого пункта

Обменно-вещевой пункт возобновил работу, сообщает паблик комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

Нуждающиеся снова смогут  получить вещевую помощь на улице Лизы Чайкиной, 9. Однако выдача одежды, обуви и других предметов первой необходимости осуществляется по предварительной записи по номеру: 8 900-457-02-39.

Жители республики также могут внести свой посильный вклад в доброе дело и принести вещи для малоимущих граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 8:45 до 17:00 на улицу Кооперативная, 7-а.

Что можно приносить: одежду, обувь, средства гигиены, бытовую технику, посуду, школьно-письменные принадлежности, нижнее белье, постельное белье, полотенца. Поступающие в обменно-вещевой пункт вещи проходят дезинфекцию.

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Соцсеть
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