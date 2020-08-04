Петрозаводский священник пошутил об открытии музея Элвиса Пресли

Информация об открытии дома-музея короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в Кондопожском районе оказалась не более чем шуткой петрозаводского священника Евгения Барышева.

«Информация об открытии дома-музея Элвиса Пресли в деревне Райгуба задумывалась как розыгрыш для друзей и знакомых. Признаться, не ожидал такого ажиотажа»,

- написал петрозаводчанин на своей странице в соцсети.

«Профессор ПетрГУ Юрий Килин никаких архивных документов о Пресли не находил. Если моя шутка его как-то обидела или задела, приношу ему свои самые искренние извинения. Да, и я не знаю, где и как можно приобрести билеты в дом-музей», - добавил он.

Ранее Барышев опубликовал «ВКонтакте» пост с фотографиями из музея Пресли, открывшегося в деревне Райгуба. В своем сообщении священник упоминал историка Килина, который во время работы в архивах якобы натолкнулся на свидетельства переговоров о передаче Элвису в пользование участка земли в карельской деревне.