Жители Сегежи боятся, что затопленный дом рухнет

Жители Сегежи разместили в соцсетях фото затопленного дома по улице Владимирской с подписью «Мэрия!!! Нужно что-то делать, дом скоро рухнет». Кадры публиковал паблик «Сегежа онлайн».

В комментариях люди пишут, что это вечная проблема дома по адресу Владимирская, 10а.

«Администрация не принимает мер, 10 лет тут живём и каждый раз так, когда дождь, иногда и сапоги резиновые не спасают! Куда только деньги ушли, несколько лет назад бригада работала, что делали непонятно! Ситуация не изменилась», - пишет сегежанка.

Там же появился и ответ представителя администрации Сегежского района: «Администрация принимает всевозможные меры. На данный момент отправлена специализированная техника для откачки воды с подвального помещения. Ситуация находится на контроле».

Правда такой ответ горожан не устраивает. «Ваша так называемая помощь в вакуумной машине бесполезна, пустая трата времени и денег, каждый год мы тут мучаемся, толку от ваших обещаний и пустых разговоров огромный ноль», - отвечает ему горожанин.

Жители намерены обращаться в СМИ и к Главе Карелии.