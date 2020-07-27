Жители Олонецкого района боятся сгореть из-за разрушенного водоема

Житель деревни Большие горы Олонецкого района Василий Богданов бьет тревогу из-за того, что власти никак не хотят исправить допущенные ошибки в отношении единственного в деревне пожарного водоема. Его пост размещен в паблике «Чтобы лучше жить было».

«Мы, жители деревни, лишились пожарного водоема. Он на глазах исчезает, а ведь водоем спасал деревню от пожаров веками. Водоем вырыт нашими прадедами вручную. Когда-то мы деревенские дети купались в нем. А теперь не до купания. Сыграл свою роль человеческий фактор.

Взяли и бухнули в водоем камаз песка с огромными камнями, завалив подземный источник воды. Вода перестала циркулировать, водоем зарастает и высыхает»,

- пишет мужчина.

По его словам, виновато в этом руководство Видлицкой волости, которое отвечало за строительство подъезда к водоему. Мужчина утверждает, что о возникшей проблеме знают все, в том числе и в минэкономразвития Карелии, но никаких мер не предпринимается.

А всего-то нужно вычистить водоем гусеничным экскаватором, чтобы вода вновь могла циркулировать.

Ситуацию усугубляет обильная растительность.

«В этом году очень высокий травостой на полях и если никто не скосит траву, пожароопасность для деревни усилится. Услышьте нас, пока не нагрянула большая беда, примеров в России достаточно!»,

- заключает Василий Богданов.