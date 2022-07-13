Жители Ключевой снова страдают от невыносимой вони

О проблеме с ужасным запахом в очередной раз рассказали жители Петрозаводска. Его ощущают на Ключевой регулярно, но вечером 12 июля он особенно обострился, написали в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Местные жители ранее неоднократно обращались в ЕДДС, но вопрос не решается. Вчера соцсети были буквально усеяны многочисленными записями о нестерпимом запахе фекалий.

Люди негодовали, что их дети вынуждены дышать этим, рассказывали, что не могут открыть окна из-за вони, а в квартире все равно ужасно пахнет.

Жители Ключевой устали от этой проблемы, они ругают власти и сетуют, что их район словно и не относится к Петрозаводску. // Фото: larastock.com