Пластиковые монеты дали на сдачу пассажирам маршрутки в Петрозаводске

Очередной горожанин пожаловался на обман со стороны водителя маршрутки. Он написал в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте, что дети получили сдачу не настоящими монетами, а пластмассовыми.

- Вот такую сдачу дали детям в девятом автобусе. С карты списывают лишние деньги за проезд, а наличными если платить, то дадут сдачу пластмассовыми деньгами. Водитель ругался матом при пассажирах,

- сообщил пользователь.

Напомним, ранее в соцсетях горожане неоднократно жаловались на то, что с их карточек списывают больше, чем стоит поездка. // Фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте