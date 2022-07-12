Мэр Петрозаводска объяснил гигантскую пробку со стороны Лососинного

На подъезде к Петрозаводску сегодня вечером образовалась гигантская пробка. Поток машин выстроился со стороны Лососинного. Глава столицы Карелии объяснил затор настройками светофора на пересечении Оборонной и Лососинского шоссе.

По словам Владимира Любарского, светофор настроен таким образом, чтобы разгрузить выезды с прилегающих жилых районов. Весной по просьбе городских властей Управтодор, которое содержит дорогу, изменило режим работы светофора на выходные дни. Но с приходом жары петрозаводчане в будни стали массово выезжать на природу поближе к водоемам - в Лососинное, Машезеро, Шапшезеро, поток машин увеличился в разы.

Мэр попросил Управтодор оставить «выходной» режим работы светофора на летнее время. Отключить светофор на перекрестке не согласится ГИБДД, добавил мэр. (фото unsplash.com, Tim Gouw)