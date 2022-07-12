В общежитии на Первомайском проспекте должникам перекроют газ

Десять семей, проживающих в общежитии, остались без газа за неуплату. Об этом в своем аккаунте написал мэр Владимир Любарский. Полгода назад администрация столицы Карелии заключила договоры соцнайма с 11 семьями, проживающими в общежитии на Первомайском проспекте. По словам мэра, людям объяснили, что для оплаты коммунальных ресурсов необходимо открыть расчетные счета в ресурсоснабжающих организациях.

«Кто-то заключил отдельные договоры – кто на свет, кто на воду, но в «Карелгаз» почему-то так никто и не пришел», - сообщил сити-менеджер.

Чтобы не лишать петрозаводчан газа, счета оплатили через управляющую компанию «ПетрГиц», и развесили уведомления с напоминанием о необходимости открыть счета. В результате из 11 семей к газовикам пришла лишь одна семья.

«Сегодня ресурсники вынуждены будут перекрыть газ неплательщикам. К сожалению, шансом жильцы не воспользовались, счета не открыли, оплату не вносят. И так несколько месяцев», - резюмировал Владимир Любарский. (фото unsplash.com, Mykola Makhlai)