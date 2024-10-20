Жители Кеми устали от беспредела с водой и готовят обращение в следком

Текст: Елена Малишевская

В нашу редакцию обратились жители Кеми, возмущенные отношением к себе со стороны местных властей. На 15 октября было запланировано отключение города от водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на насосно-фильтровальной станции. Однако обещанные восемь часов без воды для одних кемлян обернулись пятнадцатью часами, другие горожане - жильцы верхних этажей домов - ждали водоснабжения почти сутки. Все это время сотрудники кемской ЕДДС откровенно посылали звонивших на горячую линию (рассказывают, что даже матом), глава районной администрации Светлана Долинина, по словам кемлян, стала отвечать на сообщения уже за полночь. Идея организовать подвоз воды в сложной ситуации чиновникам в головы почему-то не пришла.

Вечером 14 октября в официальном паблике администрации Кемского района появилось такое объявление:

«Администрация Кемского муниципального района извещает, что 15 октября 2024 года на насосно-фильтровальной станции г. Кемь будут проводиться работы по замене запорной арматуры. В связи с этим будет произведено отключение водоснабжения с 09.00 до 17.00».

Спасибо карельским СМИ (в том числе и нашему порталу): журналисты «подхватили» эту информацию, таким образом большее количество кемлян узнало об отключении воды. Но не все.

«Есть очень пожилые люди, которые вообще не представляют, что такое интернет, социальные сети и т.п., что им прикажете делать? Утром проснулся и не знаешь, что будет с водой, вот такой расклад. Так что надо о людях надо думать, а бабушкам остаётся только сарафанное радио»,

- пишет Геннадий Неделин.

Всех, кто знал и не знал об отключении воды в Кеми, утром 15 октября ждал сюрприз: краны в домах пересохли не в 9:00, как было обещано, а в 8:20. Но это было только начало трудного вторника. В 17:00 воду не включили. В 18:00 тоже. Горожане, вернувшиеся с работы, не знали, что им делать - бежать на родник? В магазин за канистрами с водой? А если покупать, то сколько? Звонившие в единую дежурно-диспетчерскую службу столкнулись с откровенным хамством.

«В лучшем случае, услышав вопрос, сотрудники ЕДДС просто бросали трубку. А то и посылали далеко по русскому обычаю»,

- рассказывают жители Кеми.

Активные кемляне начали звонить в администрацию - там никто не брал трубку. Стали писать личные сообщения главе района Долининой - никакого ответа. В половине седьмого вечера в том же паблике «Кемский район» появилось новое объявление:

«Администрация Кемского муниципального района информирует, что в настоящее время насосная станция запитывается и наполняется резервуар чистой воды. Подача водоснабжения будет осуществлена постепенно после 22 часов 00 минут. В процессе работ выполнен монтаж 2 задвижек диаметром 400 мм. В ходе производства работ были выявлены сложности при демонтаже неисправных задвижек, что привело к отклонению от графика. Данные работы были необходимы для замены оборудования на станции и последующих плановых ремонтов. Приносим извинения за доставленные неудобства».

И вот тут уже горожане сказали все, что они думают, не стесняясь в выражениях.

«Почему у нас все делается через ж...у??? Как осень, холода, начинаются работы, с весны до осени не сделать было? Люди с работы приезжают, и им ни помыться, ни помыть посуду...»

«А ничего, что есть дети, которых надо мыть? И так ваша грязная вода надоела до скрипа зубов, кто мне заплатит за титан, за машинку - всё летит от вашей ржавой воды! Нет, я понимаю - вы стараетесь, но нервы уже на пределе, на фильтры уже денег улетело, ну честно, достало уже!»

Воду начали подключать в 23:15. Жильцы верхних этажей кемских домов дождались ее только к утру. Кто-то скажет: ну подумаешь, сутки без воды, не неделя же! Да, катастрофы тут нет, и дело даже не в воде, подчеркивают жители Кеми. А в отношении властей к людям.

«Кемская администрация ведет себя непрофессионально и по-хамски. Если у вас случилась внештатная ситуация - а они в городе случаются очень часто! - идите к людям, организуйте подвоз воды. Вас для чего на это место назначили?»,

- возмущаются жители Кеми.

Некоторые горожане изучили документы в сфере ЖКХ и поняли, что надо обращаться в надзорные органы.

«В жилищно-коммунальном хозяйстве существует такой документ, как постановление РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно этому документу, продолжительность отключения холодной воды в многоквартирных домах может составлять суммарно 8 часов в месяц. Сегодня люди находились без воды более 12 часов. Мне кажется, пора коллективно писать в генеральную прокуратуру РФ»,

- считает Мария Козлова.

О том, какого качества вода в Кеми, мы писали уже не раз. Кемляне говорят, что фильтры меняют каждые полгода и все равно не спасает - если холодную воду налить в ведро и дать ей постоять, на дне образуется жижа ржавого цвета. Нельзя сказать, что районная администрация ничего не делает для улучшения ситуации - на водопроводе в Кеми все время что-то ремонтируют. Так, прямо сейчас проводится капитальный ремонт двух участков водопроводной сети по ул. Каменева (135 м) и ул. Подужемская (194 м). Горожане надеются, что это спасет их от коммунальных аварий зимой.

По поводу внештатной ситуации 15 октября инициативная группа кемлян намерена обратиться в Следственный комитет России и лично к его председателю. В Карелии почему-то свято верят в силу Бастрыкина. А вот в силу районных администраций нет... // Фото: Елена Малишевская, Антонина Кябелева.