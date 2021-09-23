Жители Карелии за год отдали аферистам больше 240 миллионов рублей

В результате дистанционных хищений жители Карелии потеряли с начала года 240 миллионов рублей. Это сумма ущерба по уголовным делам, возбужденным после интернет- и телефонных обманов, сообщили в МВД Карелии.

По сравнению с тем же периодом прошлого года подобных преступлений фиксируют меньше. Но совокупный ущерб превышает аналогичный показатель в 2,5 раза.

Дело в том, что теперь жертвы расстаются не только со своими накоплениями, но и оформляют кредиты.

Мошенники используют обычно стандартную схему. Они предупреждают, что на жертв уже оформлены долговые обязательства посторонними лицами. Поэтому нужно срочно предпринимать некие действия.

- Обманывают представителей всех возрастных групп, пояснили в МВД Карелии. - Аферисты действуют с напором, заставляют оперативно включаться в игру по спасению сбережений.

Нередко они разыгрывают спектакль с участием мнимых следователей, подменяют номера официальных структур. // Фото: mokshan.pnzreg.ru