Жители Карелии страдают из-за конфликта Карелавтотранса и перевозчиков

Текст, фото: Елена Малишевская

В минувшие выходные появились тревожные сообщения о том, что с понедельника 18 декабря некоторые междугородные рейсы не будут отправляться от автовокзала в Петрозаводске. Бизнесмены, организующие перевозки, заявили, что не хотят подписывать договоры нового образца с ГУП РК «Карелавтотранс». Наша редакция пообщалась с перевозчиками, руководством автовокзала и министром траснспорта Карелии. Рассказываем, в чем суть конфликта и что будет дальше.

4 декабря автовокзал в Петрозаводске с помпой открылся после длительного ремонта. И в первые две недели его работы ничто не предвещало скандала. А он, оказывается, назревал. 16 декабря на информационной доске автовокзала, а затем и в различных сообществах в сети появилось такое объявление:

Из объявления следует, что многие междугородные автобусные рейсы будут отправляться не от посадочных перронов Петрозаводского автовокзала, а из другого места. Из какого именно, пассажирам следует уточнить у соответствующих перевозчиков, телефоны которых приведены в объявлении. То есть человек купил билет на автобус, а куда ему идти, чтобы сесть в транспорт, еще нужно выяснять! Сервис запредельного уровня.

Позже в различных группах, связанных с пассажирскими перевозками, стало распространяться более конкретное объявление:

«Внимание! Срочно! С 18.12.2023 г. Автовокзал Петрозаводск (ГУП РК «Карелавтотранс») отказывает перевозчикам ИП Воронцов А.В., ИП Белкин А.В. и ООО «Нордлайн» в обслуживании их рейсов! В связи с этим рейсы этих перевозчиков будут отправляться с ж/д вокзала Петрозаводск, как и прежде, с добавлением ко времени отправления 15 минут:

Рейс 531 Петрозаводск ЖД-Вяртсиля через Сортавалу в 15:45

Рейс 517 Петрозаводск ЖД - Сортавала через Олонец в 16:45

Рейс 533 Петрозаводск ЖД - Сортавала в 19:15

Рейс 515 Петрозаводск ЖД-Питкяранта в 16:30

Рейс 528Э Петрозаводск ЖД-Костомукша Экспресс в 16:00

Рейс 501Э Петрозаводск ЖД-Беломорск в 09:00, 14:00, 18:00".

Это хорошо, если пассажиры этих рейсов — активные и достаточно молодые люди, «в интернетах сидят» и объявление, может быть, увидят. А если это бабушка из Питкяранты? Ей что, метаться с сумками между ж/д и автовокзалом? В надежде, что где-то ее автобус подберет?

Индивидуальный предприниматель Антон Белкин, организующий рейсы в Беломорск, Костомукшу и Сортавалу, рассказал, что за два дня до открытия автовокзала перевозчикам прислали новые договоры с ГУП РК «Карелавтотранс». Даже не договоры с подписью одной стороны, а просто «болванки», в которых прописаны новые условия работы.

«Эти условия нас категорически не устраивают. Автовокзал хочет стать монополистом и продавать 100 процентов билетов на все рейсы из Петрозаводска. Хотя нашу часть выручки от продажи билетов «Карелавтотранс» и сейчас регулярно задерживает. Вот сегодня 18 декабря, а с нами рассчитались только за октябрь»,

- рассказал Антон Белкин.

По словам перевозчиков, до сегодняшнего дня билеты на междугородные рейсы в Карелии приобретались различными способами: на автовокзале в Петрозаводске, с помощью интернет-сервисов, в кассах автовокзалов районных центров, в салоне автобуса. То есть пассажир, едущий, например, из Питкяранты в Петрозаводск на пару дней, мог в кассе автовокзала Питкяранты купить билет до столицы Карелии и обратно. Согласно новым правилам «Карелавтотранса», теперь такой возможности — купить обратный билет из Петрозаводска домой в своем родном городе — житель Карелии лишается. Ему нужно приехать в столицу, ножками притопать в кассу автовокзала и купить обратный билет. Если билет, конечно, к тому времени еще будет в наличии.

Это не единственный пункт в договоре, который не устраивает перевозчиков. В нем прописаны многочисленные штрафные санкции (в том числе и за продажу билетов в салоне автобуса), денежный сбор за каждого перевезенного пассажира, дополнительная плата за стоянку автобуса на территории автовокзала. То есть только час — бесплатно, а дальше платите. А если водитель из Вяртсиля и ему надо несколько часов между рейсами где-то постоять, ему куда деваться?

«Если раньше автовокзал продавал часть билетов на наши рейсы и имел комиссию 15 процентов, то теперь мы суммируем все сборы, штрафы, платные стоянки и понимаем, что «Карелавтотранс» будет отбирать 30 процентов выручки»,

- рассказал индивидуальный предприниматель Андрей Воронцов.

Перевозчики считают, что забирать пассажиров у ж/д вокзала было гораздо удобнее. Многие пассажиры с ними согласны. Удобства нового автовокзала оценили не все.

«Пассажирам тоже неудобно. Кто принимал? Кто проектировал? Очень неудобный. Такое впечатление от первого пользования. И на перроне скользко и продувает».

«Перрон продувается насквозь... Была ж сплошная стена!»

Директор ГУП РК «Карелавтотранс» Игорь Горустович обсуждать с журналистами сложившуюся ситуацию отказался, отправил в вышестоящую организацию - Министерство транспорта республики. «Он и с нами не разговаривает», - сообщили нам перевозчики.

Впрочем, детали экономического спора между государственным предприятием и бизнесменами, организующими перевозки, очевидно, волнуют не всех. Большинству все равно — кто сколько зарабатывает и какой процент себе забирает. Главное, чтобы автобусы ходили исправно, по расписанию, билеты можно было купить удобным способом и пассажиры твердо знали место посадки и место высадки.

«Все будет организовано через автовокзал. Договоры мы отрегулируем и подпишем. Все будет хорошо»,

- пообещал министр транспорта Карелии Сергей Щебекин.

Когда будет «хорошо», в Минтрансе не уточнили. Но поспешили заверить, что подведомственное министерству предприятие активно работает.

«По поручению Минтранса республики ГУП РК «Карелавтотранс» проводится работа по заключению договоров на вокзальное обслуживание. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая, чтобы отменялись или срывались рейсы. На территорию автовокзала в Петрозаводске заезжают все перевозчики без исключения.

Отметим, что ранее договоры с частными перевозчиками заключались на время работы автовокзала по адресу: пл. Гагарина, д. 2 (ж/д вокзал г. Петрозаводска). Сейчас ведется процесс заключения договоров на вокзале по адресу: Чапаева, д. 3».

Сегодняшние рейсы в Беломорск, Костомукшу, Сортавалу, Питкяранту и Вяртсиля состоялись. Чтобы забрать всех пассажиров, водители заезжали и на автовокзал, и на ж/д вокзал.

Этого конфликта могло бы и не быть, если бы перевозчиков, прежде чем вручить им «болванки» договоров, собрали вместе, обсудили условия работы, выслушали их замечания и предложения.

Глава Минтранса Сергей Щебекин пообещал такое собрание провести. Пассажирам Карелии остается надеяться, что кофликт не обернется очередным повышением цен на билеты.