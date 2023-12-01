01 декабря 2023, 14:13
Жители Карелии смогут и в 2024 году летать в Екатеринбург
Новый маршрут связал города в этом году, авиасообщение решили сохранить и на будущее
Авиасообщение между Петрозаводском и Екатеринбургом продлили на 2024 год, об этом сегодня сообщили в региональном Минэке.
Первые самолеты начали летать в Свердловскую область в этом году. Летом рейсы были загружены почти под завязку.
Турбизнес двух регионов формирует программы на следующий год, придумывает, как организовать для гостей отдых. // фото «Петрозаводск говорит»