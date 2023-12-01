Жители Карелии смогут и в 2024 году летать в Екатеринбург

Авиасообщение между Петрозаводском и Екатеринбургом продлили на 2024 год, об этом сегодня сообщили в региональном Минэке.

Первые самолеты начали летать в Свердловскую область в этом году. Летом рейсы были загружены почти под завязку.

Турбизнес двух регионов формирует программы на следующий год, придумывает, как организовать для гостей отдых. // фото «Петрозаводск говорит»