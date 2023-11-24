Города в Карелии включили в топ дорогих направлений для бронирования

Два города в Карелии вошли в список дорогих направлений для бронирования в новогодние праздники.

В прошлом году цены на бронирования объектов недвижимости взлетели на 40% по сравнению с осенними месяцами. В этом году специалисты туристического рынка предрекают увеличение стоимости праздничного отдыха минимум на 20%, рассказали в сервисе «Твил».

Самыми дорогостоящими направлениями предстоящего новогоднего сезона назвали курорт Манжерок в Горном Алтае, где средняя стоимость новогодней ночи составляет 16 143 рублей. На втором месте Архыз в Карачаево-Черкесии, ночь будет стоить 14600 рублей. На третьем месте курорт Красная Поляна в Краснодарском крае, где цена новогодней ночи – 13 433 рубля.

Восьмое место занимает Лахденпохья, где средняя стоимость ночи обойдется в 10 369, на десятом месте Олонец – 8 680 рублей. // фото «Петрозаводск говорит»