В Карелии реализуется программа бесплатных путешествий для школьников

В 2023 году Карелия стала одним из 28 регионов России, в которых проводят программу бесплатных путешествий для школьников 5-9 классов. Такую возможность дает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

О новой возможности для школьников рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С 16 октября наш минэк начинает принимать заявления на получение социальных сертификатов. По ним ученики 5-9 классов смогут отправиться на экскурсии по родному краю: пройти по следам предков, увидеть знаменитые петроглифы, познакомиться с историей ББК и прочее»,

– отметил Глава Карелии.

Для участия в программе необходим социальный сертификат на путешествие. Его могут получить обучающиеся по образовательным программам основного общего образования указанных классов и постоянно проживающие на территории республики, либо их законные представители.

Подать заявление для получения сертификата можно двумя способами: онлайн – ответ будет направлен в личный кабинет гражданина на https://uslugi.karelia.ru/#/, либо при личном обращении в минэкономразвития Карелии. При себе необходимо иметь паспорт родителя или законного представителя школьника, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, ИНН, СНИЛС и справку учащегося из школы. Запись начинается с 16 октября 2023 года. Отметим, что подать заявление может школьник, достигший 14 лет, получивший паспорт и зарегистрированный на Госуслугах.

Сертификат позволяет оплатить путешествие на сумму 5050 рублей, при этом остаток денежных средств возврату не принадлежит. Если выбранное направление превысит эту сумму – разницу будет необходимо доплатить.

Чтобы отправиться в путешествие, достаточно выбрать любое из предлагаемых направлений на сайте Минэкономразвития Карелии и обратиться с социальным сертификатом к туроператору для заключения договора. Важно: подписать его надо в течение месяца после получения сертификата – по истечении этого срока договор становится недействительным. Срок действия сертификата – до конца 2023 года.

Ознакомиться со списком туроператоров и перечнем путешествий (раздел «Реестр исполнителей государственной услуги по туризму КАРЕЛИЯ»), образцами документов можно по ссылке. Уточняющие вопросы можно задать по телефону (814 2) 55-98-01 (504)