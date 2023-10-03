Новый туристический маршрут свяжет Ленобласть и Карелию

Туристический маршрут «Святые покровители Арктики» свяжет Санкт-Петербург, Ленобласть и Карелию, сообщает «Комсомольская правда».

Участники маршрута будут посещать православные святыни, связанные с регионами Арктической зоны, акцент сделают на миссионерах. Отправной точкой станет Северная столица. Здесь предложат посетить подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, остров Котлин, Кронштадтский морской собор, Николо-Богоявленский собор. В Ленобласти туристы остановятся в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре.

В Карелии гостей отвезут в Петрозаводск, Сортавалу, деревни Рауталахти и Толвуя. Гости посетят комплекс «Северная Фиваида» на берегу Ладожского озера, реплики северных храмов, узнают факты из жизни Зосимы Соловецкого – одного из основателей Соловецкого монастыря. В зависимости от погоды гостям предложат посетить Кижи или Валаам. // фото «Петрозаводск говорит»