19 сентября 2023, 21:39
Работник не построил баню заказчику - сбежал с инструментами в Москву
Мурманчанин купил дом в Карелии и поручил строительство бани местному жителю – напрасно
Жителя Калевалы судили и наказали за то, что он обокрал заказчика. Мужчину нанял для строительства бани мурманчанин, который купил в Карелии дом, сообщили в прокуратуре республики.
Инцидент произошел в 2021 году, договоренность была устной. Заказчик дал предоплату и строительные инструменты. Однако местный житель строить баню не стал. Он уехал в Петрозаводск, продал чужое имущество и скрылся с деньгами в Москве.
Вскоре злоумышленника нашли и судили за растрату. Ему назначили штраф в сумме 20 тысяч рублей и взыскали материальный ущерб - больше 18 тысяч рублей. // фото: Bidvine/pexels.com