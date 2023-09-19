Работник не построил баню заказчику - сбежал с инструментами в Москву

Жителя Калевалы судили и наказали за то, что он обокрал заказчика. Мужчину нанял для строительства бани мурманчанин, который купил в Карелии дом, сообщили в прокуратуре республики.

Инцидент произошел в 2021 году, договоренность была устной. Заказчик дал предоплату и строительные инструменты. Однако местный житель строить баню не стал. Он уехал в Петрозаводск, продал чужое имущество и скрылся с деньгами в Москве.

Вскоре злоумышленника нашли и судили за растрату. Ему назначили штраф в сумме 20 тысяч рублей и взыскали материальный ущерб - больше 18 тысяч рублей. // фото: Bidvine/pexels.com