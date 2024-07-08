Жители Карелии сдали в банки более 200 тысяч монет

Банк России подвел итоги завершившейся акции «Монетная неделя». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Жители Карелии за дни акции сдали в банки 226 тысяч монет на сумму 844 тысячи рублей. Это в два раза больше в сравнении с первым таким мероприятием, которое прошло осенью 2023 года.

Отмечается, что активнее всего обменивались 10-рублевки. Также было много монет номиналом 50 копеек.

В акции приняли участие 20 офисов банков в Петрозаводске и районах республики. В основном клиентам предлагали зачислить сумму монет на счет, некоторые банки обменивали монеты на банкноты или монеты другого номинала.

Осенью акция «Монетная неделя» будет организована вновь. // Фото «Петрозаводск говорит»