08 июля 2024, 20:13
Жители Карелии сдали в банки более 200 тысяч монет
Банк России подвел итоги акции «Монетная неделя»
Банк России подвел итоги завершившейся акции «Монетная неделя». Об этом сообщается на сайте учреждения.
Жители Карелии за дни акции сдали в банки 226 тысяч монет на сумму 844 тысячи рублей. Это в два раза больше в сравнении с первым таким мероприятием, которое прошло осенью 2023 года.
Отмечается, что активнее всего обменивались 10-рублевки. Также было много монет номиналом 50 копеек.
В акции приняли участие 20 офисов банков в Петрозаводске и районах республики. В основном клиентам предлагали зачислить сумму монет на счет, некоторые банки обменивали монеты на банкноты или монеты другого номинала.
Осенью акция «Монетная неделя» будет организована вновь. // Фото «Петрозаводск говорит»