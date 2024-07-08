Массовые проверки на дорогах Петрозаводска пройдут во вторник

Во вторник, 9 июля, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет в городе рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

На улицах карельской столицы будут организованы массовые проверки автомобилистов. Дорожные инспекторы будут искать пьяных водителей.

По информации ГАИ, в первом полугодии в Петрозаводске от управления транспортом были отстранены 419 нетрезвых автомобилистов. 32 человека сели пьяными за руль повторно.

Полиция просит жителей города помогать стражам порядка. Сообщать о пьяных водителях можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ