В Карелии спортивные объекты плохо поддаются восстановлению

Текст, фото: Антонина Кябелева

Скандальный оттенок приобрела история с планами восстановления петрозаводского стадиона «Спартак». Недавно Арбитражный суд Карелии принял решении о взыскании серьезной суммы с Дирекции по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры РК, которое проектные работы заказала, а оплачивать их желанием не горела.

Контракт на проектно-изыскательские работы, связанные с реконструкцией стадиона «Спартак», был заключен между дирекцией по строительству, являющейся подведомственной организацией карельского Минстроя, и ООО «ЦентрГрадПроект» еще летом 2021 года. Проектная организация должна была разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и получить положительное заключение государственной экспертизы.

ООО «ЦентрГрадПроект» выполнило условия договора, разработало ПСД и в августе 2023 года получило положительное заключение госэкспертизы, подтверждающее, что работы сделаны качественно и в соответствии с нормами законодательства.

В сентябре 2023 года документация с положительны заключением была направлена дирекции по строительству вместе со счетом на оплату выполненных работ.

А дальше началась откровенная волокита. Сначала заказчику не понравился диаметр канализационного трубопровода, затем возникли претензии к размеру компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений.

Как указано в судебном решении, заказчик заранее был обо всем проинформирован и согласился с компенсационной стоимостью за снос зеленых насаждений. Но дирекция стала настаивать на проведение повторной экспертизы. АУ «Карелгосэкспертиза» направило в дирекцию письмо, в котором сообщило, что оснований для повторной экспертизы нет.

В октябре 2023 года проектная организация направила готовую документацию заказчику, но там отказались ее брать. После переговоров, по версии истца, документацию заказчик принял, но отказался ее рассматривать.

«Доказательств того, что произведенные исполнителем работы не имеют практического значения либо имеют существенные и неустранимые недостатки, заказчик не представил»,

- сказано в решении суда.

Арбитражный суд Карелии иск ООО «ЦентрГрадПроект» удовлетворил, взыскал с дирекции по строительству в пользу истца 35 миллионов рублей задолженности за выполненные работы и 1,064 миллиона рублей в качестве неустойки. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

И дело даже не в том, что, скорее всего, помимо основного долга, из "богатого" республиканского бюджета придется платить еще и неустойку. В Карелии строительство спортивных объектов словно заколдовали. Что ни проект, то загвоздка. Достаточно вспомнить эпопею по реконструкции петрозаводского стадиона «Юность» или не менее долгоиграющую историю с ремонтом стадиона в Кондопоге. А территорию возле стадиона «Спартак» нынешней зимой и вовсе превратили в грандиозную свалку.

Остается добавить, что в 2024-2025 годах планировалось отремонтировать западную и восточную трибуны «Спартака», поставить сборно-разборные трибуны с юга, создать физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу на 50 мест с кафе. Пока, судя по судебному решению, даже с проектной организацией не расплатились...