Здравствуй, «Юность» в сапогах. На стадионе лужи, суды продолжаются

Текст: Елена Малишевская

Бывший директор спортивной школы № 7 Денис Семенов, который был уволен из-за разногласий в ходе реконструкции стадиона «Юность», неоднократно заявлял, что контракт с ООО «Спорт Инжиниринг» надо расторгнуть. Семенов подчеркивал, что нельзя продлевать договорные отношения по «независимым обстоятельствам», как в итоге сделала школа, так как это будет основанием для предъявления исковых требований уже к самому заказчику. В итоге к футбольной школе предъявлен иск на сумму 12 841 046 рублей. Ответчиком, скорее всего, будет также являться и администрация Петрозаводска, которая настаивала на продлении контракта с компанией «Спорт Инжиниринг». То есть сегодня мы можем констатировать, что Денис Семенов был во всем прав. И именно за это был уволен.

Эта совсем неспортивная история длится уже более двух лет. В апреле 2021 года власти торжественно объявили, что на стадионе «Юность» в Петрозаводске начались работы по благоустройству: в рамках нацпроекта «Демография» там будет уложено современное искусственное покрытие для футбольного поля. Также обновятся легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, появятся новые ограждения. Общую стоимость работ оценили в 46 миллионов рублей. Подчеркивалось, что на обновленном спортивном объекте можно будет проводить крупные соревнования, в том числе и всероссийские. Работы на стадионе должны были завершиться к 20 сентября того же – 2021 года!

В сентябре 2021 года мэрия заявила, что реконструкция стадиона «Юность» пока далека от завершения. Возникла не предусмотренная проектом ситуация: потребовалось очередное соглашение со специализированной подрядной организацией. Она должна была провести работы по водоотведению и осушить котлован подпорной стены.

Такие «не предусмотренные проектно-сметной документацией ситуации» во время ремонта стадиона «Юность» случались неоднократно. Директор спортивной школы № 7 Денис Семенов всячески пытался добиться от подрядчика выполнения условий контракта, следил за качеством работ, донимал руководство «Спорт Инжиниринга». В итоге администрация Петрозаводска расторгла трудовые отношения с самым Семеновым. Дескать, не мешайте, мы тут и сами справимся.

«На совещании я доложил, что либо они выполняют работы на тех условиях, на которых заключен контракт, либо контракт необходимо с ними разрывать. Потому что это федеральные деньги — и спрос за качественное и правильное их использование тоже будет соответствующий. После этого мне вручили распоряжение об увольнении»,

- рассказывал Денис Семенов.

Важная деталь: после увольнения Семенова школа заключила контракт на откачку воды из котлована, заплатив за это 800 тысяч рублей. Между тем, как установлено решением суда и указано в заключении прокурора Елисеева, воду должен был откачивать все-таки основной подрядчик, а не, как утверждала городская администрация, спортшкола № 7.

Родители воспитанников спортивной школы начали борьбу за любимого директора, и даже записали видеообращение к президенту. Они просили восстановить в должности Дениса Семенова, но это ни к чему не привело. За него вступился и Российский футбольный союз. Семенов пытался восстановиться в должности директора школы через суд, на его стороне выступил прокурор Алексей Елисеев, который посчитал, что работодатель злоупотребил своим правом. Однако суд отказался восстанавливать бывшего директора спортшколы в прежней должности.

В конце 2021 года работы по благоустройству стадиона продлили до конца августа 2022 года. Такое решение принял Арбитражный суд Карелии по иску подрядчика — компании «Спорт Инжиниринг».

О решении суда сообщила председатель комитета социального развития мэрии Наталья Кармазина. Она выступала с докладом на заседании парламентского комитета по образованию, культуре и спорту. Как выяснилось, параллельно шло судебное заседание по иску подрядчика.

— Буквально три минуты назад было вынесено судебное решение, Арбитражный суд продлил срок реализации нашего контракта, — сказала Кармазина.

— Поздравляем, — с улыбкой прокомментировала это событие председатель парламентского комитета Галина Гореликова.

— Спасибо, — ответила Кармазина.

Этот эпизод вызвал недоумение у депутата Эмилии Слабуновой.

— А кого и с чем нужно поздравлять? — спросила депутат.

— Продлены сроки, значит, успеют в срок реализовать. Контрактные деньги не пропадают, — объяснила Гореликова.

В сентябре 2022 года городские власти торжественно заявили, что реконструкция стадиона «Юность» завершена, и претензий к подрядчику нет. На вопросы депутатов и журналистов по поводу луж на стадионе, руководитель отдела физической культуры администрации города Наталья Фофанова ответила, что на беговых дорожках выполнен контруклон, а на внутренней стороне есть специальные лотки.

«При появлении дождей у нас осуществляется водоотвод в эти лотки и в течении трех часов при отсутствии дождя вода по технологии, в принципе, может сохраняться. Это естественное явление для всех видов стадионов. Но, конечно, когда у нас непрерывно идет дождь, то на любой поверхности вода у нас будет оставаться».

В начале 2023 года стало известно, что легкоатлетические дорожки на стадионе «Юность» все-таки нужно переделывать. В какие сроки и на какие деньги? Наталья Кармазина объяснила, что все зависит от погодных условий. Работы возможно проводить «при устойчивых +10». Сначала будет произведена экспертиза: что именно нужно переделать. А уж потом сами работы. Сколько на это потребуется времени, неизвестно.

Что касается дополнительных денег, заместитель мэра Петрозаводска заверила, что они не понадобятся. Городская администрация не выплатила всю сумму основному подрядчику, осталось 23 миллиона рублей.

«Сейчас идет процесс расторжения договора в одностороннем порядке. Дело осложняется тем, что подрядчик не выходит на связь»,

- рассказала Наталья Кармазина.

В марте 2023 года директор петрозаводской спортивной школы № 7 Дмитрий Третьяков подписал документ об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту, заключенному в конце 2020 года с ООО «Спорт Инжиниринг». Подрядная организация, с которой так долго не желала расставаться петрозаводская администрация, попала в «черный список».

Была проведена экспертиза сделанных работ, которая выявила грубые нарушения технологии при укладке искусственного покрытия и беговых легкоатлетических дорожек. В частности, имелись участки, расположенные ниже водоприемных лотков, а искусственное покрытие в некоторых местах имело только верхний слой. Эксперты пришли к выводу, что это может привести к травмам спортсменов. Другими словами, город не просто потерял в качестве — проведенное благоустройство представляло угрозу для здоровья спортсменов.

Летом 2023 года спортивная школа № 7 заключила контракт с ООО «Спорт-Арена» на ремонт участков легкоатлетического покрытия.

А компания «Спорт Инжиниринг», между тем, пытается вернуть деньги, которые, как считает руководство фирмы, ей не доплатили за работу.

В своем определении Арбитражный суд просит истца уточнить количество ответчиков – будет ли это только спортивная школа № 7 или спортшкола вместе с администрацией Петрозаводска.

Первое судебное заседание по этому делу назначено на 29 августа. А если бы вовремя послушали Дениса Семенова, всех этих переделок на стадионе и судов могло бы и не быть. И еще остается вопрос: кто будет отвечать за испорченное наливное покрытие и его неправильную укладку? Ведь куплено оно за целевые федеральные деньги на сумму более 14 миллионов рублей. // Фото: Светлана Семенова, администрация Петрозаводска, портал "Петрозаводск говорит".