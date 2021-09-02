Окончание строительства стадиона «Юность» снова затягивается

Реконструкция стадиона «Юность» в карельской столице пока далека от завершения. Подрядчик уже обустроил большое поле для футбола, поставил ограждения, положил искусственный газон. Однако снова возникла не предусмотренная проектом ситуация, сообщили в мэрии.

Потребовалось очередное соглашение со специализированной подрядной организацией. Она должна провести работы по водоотведению и осушить котлован подпорной стены.

В администрации Петрозаводска объяснили, что во время реконструкции такие не предусмотренные проектно-сметной документацией ситуации случались неоднократно.

«В соответствии с существующими правилами все подобные изменения необходимо согласовывать с проектной организацией. Это занимает дополнительное время», - отметили в мэрии.

Пока стадион не готов, футболисты будут безвозмездно тренироваться на площадках общеобразовательных организаций. Кроме того, за счет денег Спортивной школы № 7 для них арендуют футбольное поле на стадионе «Спартак».

Что касается «Юности», сроки сдачи объекта пока неизвестны. Сейчас там делают малое футбольное поле. По проекту предусмотрены также новые беговые дорожки. Их число со стороны Лососинки увеличат до шести. // Фото: geocam