Петрозаводчан приглашают в эту пятницу на субботник в Еловом сквере

В пятницу в Еловом сквере на Древлянке пройдет осенний субботник. Активных петрозаводчан приглашают присоединиться к акции 3 сентября в 16:00. Участникам предоставят необходимый инвентарь, мешки для мусора и перчатки. Место сбора - пересечение улицы Новоселов и Морозного проезда, сообщили в мэрии.

Жители столицы Карелии также могут выступить инициаторами субботников или акций по санитарной обрезке растений. Предложение можно направить по адресу anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. В письме нужно указать контактное лицо, телефон для связи, территорию уборки, отметить необходимость предоставления мешков и перчаток. Сейчас специалисты готовят перечень территорий для будущих субботников, а также принимают заявки от петрозаводчан.

Напомним, 11 сентября на Кукковке пройдет субботник «Быстрее, чем белка!». Заявки принимают от команд до 10 числа. (фото prizyv.ru)