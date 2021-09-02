Двор у дома № 44 на улице Шотмана в Петрозаводске благоустроили

В столице Карелии продолжают благоустраивать дворы. Работы идут в рамках профильного нацпроекта, сообщили в мэрии.

На 25 объектах работы уже завершили, в их числе и двор около дома № 44 на улице Шотмана. Там уложили новый асфальт, поставили современные системы освещения, урны и скамейки.

По этому же нацпроекту сейчас в Петрозаводске благоустраивают еще 10 дворов. Продолжается и подготовка к работам в следующем году.

В администрации города рассказали, что уже поступило около 250 заявок, их в данный момент рассматривают. Победителей определят в ближайшее время. // Фото: источник