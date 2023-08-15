Казаки из Карелии соревновались в силе, стрельбе и владении шашкой

Сначала казаки Карелии посетили урочище Сандармох, где в тридцатые годы прошлого столетия при строительстве Беломорско-Балтийского канала были расстреляны тысячи заключенных — строителей ББК, в том числе и казаков. Минутой молчания они почтили память невинно убиенных братьев.

После посещения урочища участники соревнований побывали на шлюзе ББК и помолились в церкви, а после обеда начался второй этап командного турнира по военно-прикладным видам спорта и казачьим навыкам среди казачьих обществ на кубок и призы почетного атамана отдельского казачьего Общества (ОКО) Республики Карелия.

«Каждый казачий хутор, станица выставляет свою команду. Обычно в команду входят трое казаков и двое казачат, всего пять человек. Хутор «Петропавловский», атаманом которого я являюсь, в основном выставляет команды юных казачат, поскольку взрослые казаки хутора преимущественно находятся в зоне СВО. От кадет, желающих принять участие в этих состязаниях, отбоя нет, — рассказал про особенности турнира педагог дополнительного образования Петрозаводского президентского кадетского училища, руководитель школы «Юный патриот» Сергей Тяжелков.

Он отметил, что участники состязаются в стрельбе из пневматической винтовки, перетягивании каната, фланкировке (умении владеть казачьей шашкой), рубке шашкой. Для казачат есть специальная номинация — сбросить противника с «коня». Соревнования проходят как в общекомандном зачете, так и индивидуальном.

Такие казачьи соревнования проходят ежегодно. В этом году организаторы посвятили их памяти жертв политических репрессий в урочище Сандармох.//фото Сергея Тяжелкова