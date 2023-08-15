Жильцы дома на Зареке будут выносить мусор в чужие дворы

Борьба с крысами лишила жителей дома № 4 и соседних на Промышленной улице площадки для мусора. Контейнеры убрали, чтобы провести дератизацию, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Жильцам близлежащих домов рекомендовали выбрасывать мусор в баки, установленные на улице Державина и около дома № 22 на Пробной улице.

Напомним на недавней городской планерке рассказали, что крысы оккупировали почти все помойки в Петрозаводске. // фото: frimufilms/ freepik.com