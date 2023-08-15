Опасных для человека паразитов расплодил у озера карельский фермер

Фермер в Прионежье содержит на привязи коров в зоне защитной прибрежной полосы. Специалисты Россельхознадзора выявили, что крестьянско-фермерское хозяйство загрязняет окружающую среду, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вся территория оказалась загрязнена навозом, рулонами сена, микроорганизмы попадают в воду и почву. Специально оборудованных площадок для хранения отходов на участке нет. При земля фермеру не принадлежит.

Пробы фекалий отобрали и отправили в лабораторию, в навозе нашли яйца мониезий. Эти паразиты опасны не только для крупного рогатого скота, но и для людей.

Заболевание вызывает аллергические реакции, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, поражение нервной системы.

Возбуждено дело об административном правонарушении, материалы также передали в полицию. // фото: wirestock/ freepik.com