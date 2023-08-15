На двух улицах Ключевой ограничат движение транспорта

На днях в Петрозаводске введут ограничения для автомобилистов. Проезд запретят по улицам Судостроительной и Петрова на Ключевой, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик ведет ремонт дорог и будет укладывать верхний слой нового покрытия.

На улице Петрова проезд транспорта запретят 18 и 19 августа. На Судостроительной – 20 августа. По мере необходимости будут пропускать спецтранспорт.

Асфальт укладывают также на других дорогах Ключевой. Так, на улице Репникова верхний слой покрытия будут обустраивать 16 и 17 августа. На Кемской – 18 и 19 августа.

В эти дни проезжая часть на дорогах сузится, но изменений в маршрутах городского транспорта не будет. // фото: freepik.com