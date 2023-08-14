Крысы заполонили почти все контейнерные площадки в Петрозаводске

После обследования санитарными службами Карелии выяснилось, что 95 процентов площадок для сбора ТКО в Петрозаводске заселили крысы. Об этом на планерке в мэрии 14 августа рассказала врио руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

По ее словам, каждый год в столице Карелии регистрируют случаи укусов людей грызунами. Так, 2021 году их зафиксировали 22, а в 2022 - 18.

Дератизация не помогает, потому что ее надо проводить тотально и повсеместно. При этом весной текущего года только 40 процентов владельцев контейнерных площадок согласились участвовать в кампании по уничтожению крыс.

Городские власти должны провести инвентаризацию всех сооружений, где могут жить крысы, считает Котович. // фото: wirestock/ freepik.com