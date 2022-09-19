Депутатам рассказали, сколько будут сохнуть лужи на стадионе «Юность»

Текст и фото: Антонина Кябелева

Многострадальная реконструкция петрозаводского стадиона «Юность» фактически завершена. Об этом 19 сентября на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике рассказала заместитель председатель комитета петрозаводской администрации Светлана Пахомова.

Контракт на реконструкцию стадиона «Юность» был заключен в конце 2020 года с волгоградской компанией ООО «Спорт Инжиниринг». Стоимость работ оценили в 46 миллионов рублей. Подрядчик обещал завершить модернизацию в сентябре 2021 года. Однако работы по благоустройству стадиона «Юность» в намеченные сроки выполнить не удалось. По решению Арбитражного суда Карелии, сроки выполнения работ продлили до конца августа 2022 года.

В процессе рассмотрения дела в Арбитражном суде Карелии выяснились серьезные технологические проблемы, связанные с появлением грунтовых вод во время установки подпорной стенки. От проектной организации поступили предложения по переустройству котлована и подпорной стенки с устройством открытого водоотлива, с организацией траншей, бетонных колец и установки дренажных насосов. Однако муниципальное учреждение ЦРСУ (Центральное ремонтно-строительное управление), которое осуществляло надзор за ходом и качеством работ на стадионе, отклонило эти предложения, посчитав, что их невозможно провести из-за сложных гидрогеологических условий и близости реки Лососинка.

Работы затянулись на целый год. Но у тех, кто наблюдал за судьбой стадиона, остались опасения по поводу решения вопросов с отводом воды.

Модернизация стадиона запомнилась петрозаводчанам скандальным увольнением директора спортивной школы № 7 Дениса Семенова, который требовал от подрядчиков неукоснительного соблюдения условий контракта. Против увольнения Семенова выступали родители воспитанников спортшколы. За него вступился Российский футбольный союз. Денис Семенов пытался восстановиться в должности директора школы через суд, на его стороне выступил прокурор Алексей Елисеев, который посчитал, что работодатель злоупотребил своим правом. Однако суд отказался восстанавливать Семенова в прежней должности.

Светлана Пахомова рассказала депутатам, что ЦРСУ провело приемку всех работ и никаких нареканий по их качеству у муниципального учреждения нет:

«Работы завершены в полном объеме… Тренировочный процесс на стадионе восстановлен, но при приемке работ возникли вопросы по исполнительской документации».

В ближайшее время планируется окончательное подписание всех необходимых документов.

После того, как администрация расплатится с подрядчиком, будет заключен новый контракт, связанный с благоустройством и озеленением территории. Техническое задание уже подготовлено и на его выполнение, заметила Пахомова, необходим один месяц. Председатель парламентского комитете Галина Гореликова удивилась, как в администрации планируют озеленять территорию «в снег». По словам Светланы Пахомовой, главное – «выровнять территорию» и посадить кустарники.

Депутаты поинтересовались, когда будет установлено видеонаблюдение. В администрации Петрозаводска уверяют, что видеонаблюдение по всему периметру стадиона будет установлено в рамках контракта по благоустройству территории.

Депутат Эмилия Слабунова спросила, почему на беговых дорожках лужи? Этот вопрос не случаен, так как именно проблемы водоотведения вызывали наибольшие сложности в процессе модернизации стадиона.

Руководитель отдела физической культуры администрации города Наталья Фофанова рассказала, что на беговых дорожках выполнен контруклон, а на внутренней стороне есть специальные лотки.

«При появлении дождей у нас осуществляется водоотвод в эти лотки и в течении трех часов при отсутствии дождя вода по технологии в принципе может сохраняться. Это естественное явление для всех видов стадиона. Но, конечно, когда у нас непрерывно идет дождь, то на любой поверхности вода у нас будет оставаться»,

- объяснила Фофанова.

Светлана Пахомова еще раз заверила депутатов, что раз специалисты ЦРСУ приняли работы и поставили свои подписи, то они выполнены без нареканий. По ее словам, существует гарантийный срок и, если выявятся проблемы, устранять их придется подрядчику.

Остается добавить, что спортсменам еще предстоит оценить качество проведенных работ и понять, как быстро исчезают лужи.