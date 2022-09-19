Девушка-вальщик леса впервые представит Карелию на соревнованиях

В Красноярске 21-22 сентября состоится Всероссийский чемпионат «Лесоруб-2022». Нашу республику впервые представит девушка – Анастасия Фофанова, рассказали в пресс-службе минприроды.

Сегодня карельская команда из семи специалистов отправилась в Сибирь. В ее составе – призеры региональных соревнований Владимир Дашугин, Александр Маллат, Андрей Сидор, Анастасия Фофанова, операторы лесозаготовительных машин Илья Бочкарев, Алексей Обрезков, а также руководитель команды Анатолий Седов.

Участники состязаний продемонстрируют свои навыки по замене цепи, раскряжевке, валке леса, обрезке сучьев и общей эстафете. Операторы форвардеров и харвестеров выполнят упражнения по валке и раскряжевке дерева, а также по погрузке-разгрузке бревен.

Стоит отметить, что единственная девушка в команде неоднократно занимала призовые места и награды на региональных соревнованиях вальщиков. В турнире такого уровня девушка будет участвовать впервые. Фото: ecology.gov.karelia.ru.