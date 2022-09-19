19 сентября 2022, 19:42
В трех районах Петрозаводска отключат отопление и горячую воду
Временные неудобства связаны с внеплановыми работами на коммунальных сетях
Жителей трех районов Петрозаводска предупредили о временном отключении 21 и 24 сентября от теплоснабжения и горячей воды. Коммунальные услуги будут недоступны в ряде зданий в районах Зарека, Голиковка и Каменный Бор.
Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с проведением внеплановых работ на магистральных сетях. Ресурсоснабжающая организация просит горожан отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам.
Напомним, ранее Петрозаводская ТЭЦ сообщала об отключении горячего водоснабжения 24 и 25 сентября в некоторых домах на Древлянке для проведения плановых работ. Фото: pxhere.