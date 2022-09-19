В Карелии поддержали инициативу расширить права врачей

Предложение о том, что доктора должны иметь право выходить за рамки стандартов оказания помощи, в частности, в экстренных случаях, поступило в Госдуму от Нацмедпалаты. Об этом сообщил глава минздрава республики Михаил Охлопков со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Министр также рассказал, что в Комитете по охране здоровья поддержали идею расширить права врачей. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что нововведение позволило бы спасти больше человеческих жизней.

«Все, кто обращается к врачам, заметили, что в последнее время бумажек надо оформлять очень много. Это говорит о том, что все перестраховываются, чтобы кто-нибудь не придрался. В искусстве врачевания есть два подхода. Первый — стандартный, когда ты все по протоколу делаешь. Лучше человеку станет или хуже — в этом случае мало кого волнует. Должен быть разумный риск, на который должен иметь право врач, должна быть некоторая свобода действий, когда надо спасать человека. Считаю, что данный законопроект написан в правильном направлении»,

- отметил Федот Тумусов. Фото: pxhere.