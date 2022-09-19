Останки трех бойцов перезахоронили в Калевальском районе

В Калевальском районе членами общественной организации «Эстафета поколений» в августе этого года были обнаружены останки трех советских бойцов. Сегодня советских солдат перезахоронили с воинскими почестями.

После обнаружения останки были переданы администрации Калевальского района для организации перезахоронения. Церемония состоялась на Дивизионном кладбище. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятной плите с именами погибших красноармейцев.

Стоит отметить, что за две недели вблизи озера Пиртто командой поисковиков также было найдено множество военной атрибутики – оружие, солдатские медальоны. Отряды продолжают работу на территории района, сообщили в местной администрации. Фото: vk.com/novkalev.