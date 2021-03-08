Жители Карелии разбились в ДТП в Ленинградской области

В Ленинградской области в ДТП на трассе «Сортавала» произошло ДТП с участием автомобиля из Карелии. Погиб один наш земляк, еще один получил ранения.

Как сообщает 47news со ссылкой на региональное управление ГИБДД, трагедия произошла около 20:35 7 марта в Приозерском районе Ленобласти на 74-м километре федеральной трассы. 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на встречку и столкнулась с «Киа Рио». В аварии погиб 40-летний пассажир отечественного автомобиля. И он, и водитель - жители Карелии. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Женщина - 32-летняя водитель иномарки - госпитализирована в состоянии средней тяжести. Фото commapress.ru