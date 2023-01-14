Жители Карелии пожаловались на телефонную атаку мошенников

Жители карельского поселка подверглись атаке телефонных мошенников. Сообщение об этом появилось в группе «Ведлозеро – деревня мирового масштаба» соцсети ВК.

«Звонят преимущественно пенсионерам и пугают историей о попавших в беду детей или внуков. Вымогают средства. Они владеют информацией об именах близких родственников. Для «достоверности» могут включить похожие голоса»,

- говорится в сообщении сообщества.

Подписчики пожаловались на назойливость телефонных звонков от неизвестных и поделились советами, как не попасть в сети обмана. Кто-то просто отключается. Кто-то вместо ожидаемого «да» прослушивает информацию и в дискуссию не вступает. То есть, не дает никакой зацепки воспользоваться с помощью различных схем чужими деньгами на счетах телефонов. // Фото: unsplash.