Жителя Медвежьегорска признали виновным в покушении на убийство

Житель Медвежьегорска в июле 2021 года напал на 44-летнего мужчину и нанес ему ножом раны. Пострадавший остался жив лишь потому, что к нему на помощь подоспели очевидцы, и вовремя была оказана медицинская помощь.

Кроме того, уже в ходе следствия было установлено, что виновник происшествия дважды применял насилие к знакомой женщине – наносил ей удары в лицо и по голове, таская за волосы.

Накануне 49-летнему ранее судимому подсудимому, обвиняемому в совершении двух преступлений по статье 116.1 (нанесение побоев и по статье ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), был вынесен приговор – 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе следственного комитета Карелии. // Фото: karelia.sledcom.ru.