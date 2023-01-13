Друзья рассказали о погибшей в Карелии 23-летней чемпионке России

Погибшая в Карелии чемпионка России по хай-дайфингу Лейла Салямова была очень целеустремленным человеком, при этом она оставалась простой в общении девушкой. Об этом рассказали друзья спортсменки, пишет «Лента.ру».

Напомним, 12 января 23-летняя чемпионка России по хай-дайфингу погибла в страшном ДТП на 163-м километре трассы «Сортавала». Столкнулись два легковых автомобиля, после аварии их смяло до неузнаваемости.

«В своем юном возрасте она стремилась добиваться потрясающих результатов. Она ставила перед собой цели и добивалась их. И происходит эта страшная ситуация. Это очень грустно и тяжело. Мы с ней разговаривали буквально несколько дней назад. Все последние разговоры были связаны с федерацией и с ее тренером - ей хотелось, чтобы ее тренера оценивали по заслугам. Лейла очень хотела, чтобы тренера повысили. Это был очень важный момент для нее»,

- рассказал знакомый Салямовой по имени Егор. Друг девушки также отметил ее простоту в общении, несмотря на высокий статус.

«Она была девочкой 23 лет, абсолютно не набравшейся никакого пафоса, несмотря на то, что она являлась одной из первых представительниц своего вида спорта», - рассказал мужчина.

«Я до сих пор в шоке. Очень крутая девочка была. Очень целеустремленная и всегда шла к цели. Мы не так давно общались с ней по поводу фотосессии: она хотела после приезда пофоткаться. Но, к сожалению, все вышло так», - рассказал другой приятель Салямовой по имени Артем.

Напомним, в аварии на «Сортавале» помимо Салямовой погиб еще один человек, он ехал в той же машине, что и спортсменка. В другом автомобиле пострадали два человека, раненую женщину оперировали в течение трех часов. // Фото ria.ru, Александр Вильф