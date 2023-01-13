Появились новые жуткие фотографии с места рокового ДТП на «Сортавале»

Госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения опубликовал новые фотографии с места страшного смертельного ДТП, произошедшего днем 12 января на 163-м километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Мицубиши» не учел метеорологические и дорожные условия, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего потерял управление при прохождении поворота. Машина вылетела на встречку и врезалась в «Фольксваген».

В аварии погибли два пассажира «Мицубиши» - жители Сыктывкара и Саратовской области. Позже выяснилось, что одна из погибших - чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Девушке было 23 года.

В ДТП также пострадали два человека из автомобиля «Фольксваген». Они были доставлены в Сортавальскую ЦРБ. За жизнь пострадавшей женщины хирурги боролись три часа.

В госкомитете призвали водителей соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения. // Фото госкомитета РК по ОЖ и БН