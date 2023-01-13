Охотника в Карелии вычислили по шкурам и головам лосей и отняли мясо

В лесах Пряжинского района нашли останки двух лосей и сообщили в полицию. Оказалось, охота была незаконной, сообщили в МВД Карелии.

Местные жители отправились поохотиться еще в декабре, причем лицензия на отстрел одного лося у них была. Они его убили, а потом 36-летний житель Эссойлы заметил еще одного и тоже застрелил. Туши потом разделали, мясо забрали, а головы и шкуры оставили.

Ущерб составил 80 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли незаконно добытое мясо и возбудили уголовное дело. // фото: Erik_Karits/ pixabay.com