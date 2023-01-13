13-летний школьник снова сбежал из дома, его ищут в Петрозаводске

13-летний Александр Сарханович Шамсиев ушел из дома на Старой Кукковке.

В последний раз его видели 12 января около 7 часов утра. С тех пор родные мальчика ничего о его судьбе не знают. В полиции Петрозаводска заявили, что подросток ранее уже неоднократно уходил.

На вид пропавшему ребенку 13 лет, рост 145 см, телосложение худощавое. Из одежды на нем была черная шапка, сине-зеленая куртка, черные штаны, черные ботинки.

Полиция обратилась к бдительным горожанам, которые могли видеть мальчика 12 января или позднее, с просьбой звонить им по номерам 8 953-549-6978, 8 8142-73-92-40. // фото пресс-центр МВД по РК