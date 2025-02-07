Жители Карелии не заметили объявленного Мишустиным роста доходов

Читатели портала «Петрозаводск говорит» не заметили роста своих доходов в 2024 году. Это следует из результатов опроса, проведенного в нашем паблике в соцсети.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин рассказал Владимиру Путину о том, что в прошлом году реальные доходы россиян, рассчитанные уже с учетом инфляции, выросли на 8,4%. А реальные зарплаты и вовсе увеличились на 8,7%.

Наши читатели с этими цифрами не согласились. Почти 49% участников опроса сообщили, что их доходы в 2024 году вовсе уменьшились. 43% опрошенных заявили, что их доходы остались на прежнем уровне.

Лишь 6% наших читателей заметили рост своих доходов в прошлом году, а 2% - даже существенный рост. // Фото «Петрозаводск говорит»