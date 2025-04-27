Жители Карелии любовались водосбросом в Гирвасе

Каждый год жители и гости Карелии приезжают в поселок Гирвас в Кондопожском районе, чтобы полюбоваться водосбросом на водопаде Гирвас. Первый водосброс состоялся и этой весной.

В 1930-х годах русло реки Суны перекрыли, создав Гирвасское водохранилище. Из-за этого практически исчез и водопад Гирвас, теперь он возрождается лишь на время — в моменты сброса воды. Высота водопада во время сброса воды достигает 30 метров. Мощь и рев водопада впечатляют и оставляют воспоминание на всю жизнь.

Обычно это бывает весной, в период половодья и интенсивных дождей. Каждый год даты разные, поэтому угадать заранее сложно. В остальное время Гирвас выглядит как тонкий ручеёк, текущий по узкому руслу.

Также интересно, что именно здесь выходит на поверхность древняя вулканическая порода. Здесь можно наклониться и потрогать рукой непосредственно земную кору, которая в норме скрыта осадочеыми породами. Такое в мире можно наблюдать только в Гирвасе и еще на Канадском кристаллическом щите. © «Петрозаводск говорит»