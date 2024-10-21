Жители Карелии еще смогут насладиться золотой осенью

Температура в регионе пока превышает климатическую норму на 3-6 градусов. Ближе к выходным осень еще побалует теплом. Жители и гости Карелии смогут насладиться красотами золотой осени.

Днем в среду в большинстве районов республики пройдут дожди. В четверг немного похолодает, также пройдут кратковременные дожди, рассказали в карельском гидрометцентре. Температура все еще будет выше нормы. Минимальная температура воздуха составит +1, +6, днем +5, +10.

Немного распогодится ближе к выходным. По ночам температура воздуха будет в пределах 0, +5, днем +6, +11.

В последние дни октября погода ухудшится. Похолодает, прибавятся интенсивные осадки. Синоптики говорят, что глубокая осень приготовится к передаче эстафеты предзимью. // фото «Петрозаводск говорит»