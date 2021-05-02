Жители Карелии добровольно сдали правоохранителям 17 единиц оружия

За неделю сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 95 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

Во время проверок, проводившихся с 23 по 30 апреля, составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Из оборота изъято шесть единиц оружия. Жители Карелии добровольно сдали 17 единиц оружия.

Проверка проведена у десяти частных охранников. Дактилоскопическую регистрацию прошли восемь лиц, претендующих на получение удостоверения охранника. // Фото: vk.com