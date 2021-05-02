Сегодня по Карелии разъезжал трактор без номеров с водителем без прав

В Пряжинском районе инспекторами ГИБДД Карелии остановлен водитель, не имеющий права управления транспортным средством.

На тракторе, которым он управлял, отсутствовали регистрационные знаки, водитель не имел документов. В отношении мужчины составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за управление транспортным средством, водителем, не имеющим права управления, предусмотрен штраф – от 5 до 15 тысяч рублей. // Фото: vk.com