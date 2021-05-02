Женщину, укравшую пуховики из магазина, поймали благодаря видеозаписи

В полицию обратились сотрудники магазина, расположенного в крупном торговом центре, сообщает МВД Карелии.

В ходе ревизии они выявили недостачу товара на сумму 6 тысяч рублей. Прямо из торгового зала исчезли два пуховика: мужской и женский.

По записям с камер видеонаблюдения сотрудникам полиции удалось понять, что к преступлению причастна 37-летняя ранее судимая женщина. Находясь в примерочной, дама спрятала куртки в пакет и покинула магазин.

Подозреваемая призналась в содеянном и рассказала, что нуждалась в деньгах. Вещи она сбыла незнакомым лицам.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. // Фото: moslenta.ru