Жители Калевалы жестоко повздорили на почве финансовых разногласий

Житель Калевалы обратился в полицию и пожаловался, что ему разбили транспортное средство, сообщает паблик МВД по Республике Карелия.

В первоначальных показаниях 38-летнего заявителя события представлялись так: находясь в своем микроавтобусе на проселочной дороге, мужчина заметил, что к нему приближается внедорожник знакомого. Этого молодого человека он знал, в том числе по бизнесу: нанимал к себе на работу. Но отношения испортились из-за финансовых разногласий. По словам мужчины, внедорожник развернулся около его микроавтобуса и врезался в переднюю дверь.

Так как на месте происшествия не было мобильной связи, была достигнута договоренность – водитель внедорожника отъедет туда, где будет зона покрытия связью, вызовет автоинспекторов. Через некоторое время молодой человек вернулся, сообщил, что вызвал наряд.

Но в реальности вместо этого следом приехали знакомые молодого человека. Вся компания стала требовать с заявителя деньги, которые, по их мнению, он должен был вернуть. За устными угрозами последовали и реальные действия: водитель внедорожника схватил с земли камень и бросил его, тот пролетел навылет, разбив два окна микроавтобуса. Испугавшись дальнейшего развития ситуации, заявитель уехал.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, 30-летний местный житель, не отрицал вину за повреждение машины камнями, но сообщал, что никакой дорожной аварии не было, и указывал иные детали.

Устанавливая все обстоятельства происшествия, следователи провели очную ставку потерпевшего и подозреваемого, ряд иных следственных действий и опросили свидетелей – это позволило подтвердить показания подозреваемого. Как выяснили правоохранители, в тот день подозреваемый повстречал потерпевшего, поздоровался и предложил снять запасное колесо, которое было установлено на прицепе к микроавтобусу. «Запаску» молодой человек ранее одолжил этому знакомому, но так как не нашлось подходящего инструмента, он позвонил близким с просьбой подвезти баллонный ключ. Те привезли инструмент, и разговор вновь зашел о финансовом споре. При этом, разозлившись, молодой человек камнем повредил микроавтобус. Ущерб от своих действий – более 17 000 рублей – он возместил.

Приговор по данному уголовному разбирательству вынесет суд.

Фото из группы МВД по Республике Карелия