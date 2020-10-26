26 октября 2020, 10:14
Автомобиль сбил 11-летнего мальчика в Петрозаводске
Автонаезд на ребенка произошел на улице Краснофлотской в карельской столице
Автомобиль сбил ребенка, перебегающего дорогу, в минувшее воскресенье, 25 октября, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
«В 13:56 в районе дома № 27 по улице Краснофлотской 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости перекрестка. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь»,
– говорится в сообщении.
Момент автонаезда попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».