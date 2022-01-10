Жители Чалны-1 пожаловались на холод, дети на уроках сидят в куртках

Жители поселка Чална-1 в гарнизоне Бесовец направили коллективную жалобу руководству Прионежского района. Они разместили возмущенное письмо в паблике Подслушано в «ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

По словам сельчан, в их домах, школе и детском саду страшный холод. Хотя они исправно платят за отопление, батареи чуть теплые.

Естественно, люди вынуждены включать электрообогреватели, пытаясь согреться. Они пишут, что на уроках дети сидят в верхней одежде, чтобы не замерзнуть.

Жители пишут, что на них наплевать властям. В этом году в поселке даже не залили каток.