Жители карельского поселка Тикша могут остаться без Дома культуры

Текст: Елена Малишевская

Дом культуры поселка Тикша Муезерского района пока еще находится в здании бывшей школы. Но местные жители уже встревожены объявлением, которое появилось в группе «Тикшинская горница»: «С грустью сообщаем вам, что в здании бывшей школы, ныне ДК, будет отключено теплоснабжение. Библиотеку и ДК по решению главы района переводят в здание бывшей местной администрации под предлогом якобы аварийного состояния здания бывшей школы и низкой температуры внутри. Информация голословна! Как следствие все массовые мероприятия, кроме уличных, включая занятия спортом, отменяются. Кроме этого, Карельская горница и музейная комната остаются в холодном здании, в ДК районные власти их не берут».

Справка:

Тикша – старинный карельский поселок в составе Ледмозерского сельского поселения Муезерского района. Первое упоминание о нем встречается в дозорной книге Лопских погостов 1597 года. Тикшинская школа основана в 1903 году. Закрыта в 2019 году, детей возят в Ледмозеро (около 30 км). Сегодня в Тикше проживает чуть больше 300 человек.

Как рассказала нам теперь уже бывший директор Тикшинского и Ледмозерского домов культуры Елена Карху, содержание культурного учреждения в Тикше очень дорого обходилось сельскому поселению. Только за отопление платили 80 тысяч в месяц – за год набегал почти миллион. Обслуживающая организация утверждает, что счетчик на тепло поставить нельзя (это существенно снизило бы расходы) из-за технических особенностей здания. Передали ДК на баланс району, а там решили проблему кардинально: перенести Дом культуры в Тикшинскую администрацию. При этом в здании сельской мэрии нет пожарной сигнализации и запасного выхода (там даже запретили проводить выборы). Впрочем, решение нашли: сигнализацию забирают из школы, а запасной выход будут срочно прорубать.

«В администрации кабинеты маленькие – пять на пять квадратных метров, мы с трудом представляем, как там разместятся люди. Только на новогодние утренники к нам приходило по 60 человек. Тикша – не умирающий поселок, он живой!»,

- рассказывает Елена Карху.

Это уже не первый переезд, который предстоит Дому культуры в Тикше. В 2019 году, когда закрылась школа, всем миром в ней обустраивали культурное пространство. Открыли Карельскую горницу - место, где не только собраны уникальные бытовые и музейные предметы. Туда приходят мастерицы, вышивают, вяжут, в том числе и носки для бойцов в зоне специальной военной операции. Тикшинский женский клуб «Я-ГОДА» 60+ занимается разными рукоделиями, и солдатам уже отправили несколько посылок с носками, и с подарками на Новый год, и с разными нужностями.

В Доме культуры сохранен и приумножен пришкольный музей. Теперь это настоящий кладезь краеведческих материалов, здесь хранится вся история поселка, его жителей, солдат времен Великой Отечественной войны. Что теперь будет с этим музеем, ведь у него даже нет официального статуса, и районные власти, похоже, никуда перевозить его не собираются? А если и соберутся, то уж точно у него не будет такого просторного и логичного помещения.

Жители поселка Тикша догадываются о настоящей причине таких пертурбаций. Зданий бывшей школы на самом деле два – одно из них продано предпринимателю Самохвалову, успешно занимающемуся скупкой дикорастущих ягод у населения. В выкупленной «начальной школе» сделан прекрасный ремонт, там открыт хостел. Как утверждают местные жители, бизнесмен был бы не прочь купить и второе школьное здание, для этого его и освобождают. Сельчане с горечью пишут о предстоящей потере Дома культуры.

«Ломать - не строить, как всегда, проще все продать, получить сиюминутную выгоду, не считаясь с мнением простого народа. Клуб - это сердце поселка. В клуб идут все, и старый и малый».

«Район не интересует наша культура, озера, а только экономическая выгода. С этой выгодой давно бы "повесили замок" на школу, больницу, спорт и клубы».

«Ситуация с ДК и музеем, ликвидация школы - все это выглядит нарушением законных прав граждан, которое ведет не к развитию, а к деградации поселения».

Мы не можем утверждать, что версия с якобы готовящейся продажей здания бывшей школы Самохвалову – верная. Может быть, это все домыслы местного населения, и предприниматель тут ни при чем. Возникает другой вопрос: республиканские власти очень любят рассказывать о «социально ответственном бизнесе», почему же он не помогает жителям Тикши сохранить культуру? Ведь проблемы с ремонтом, отоплением, установкой счетчиков или нового котла в Доме культуры можно было бы решить, будь на это деньги. Но что говорить об отоплении, если даже на новогодние подарки детям помощи от бизнесмена никогда не было.

Елена Карху, много лет организующая досуг в Тикше и Ледмозере, написала письмо Главе Карелии Артуру Парфенчикову. Получила ответ от регионального минкульта. В нем подробно представлено новое штатное расписание "культурных единиц" района, согласно которому в Тикше будут работать один культорганизатор (1 ставка) и библиотекарь (0,5 ставки). Все остальное Елена Васильевна называет «отпиской», составленной со слов районной администрации.

«Учредителем – администрацией Муезерского муниципального района было принято решение о переводе структурных подразделений учреждений культуры, осуществляющих деятельность в поселке Тикша в лучшие условия. В целях проведения уличных массовых мероприятий в настоящее время с администрацией Ледмозерского сельского поселения в рамках программ инициативного бюджетирования ведется совместная работа по обустройству центральной площади в п. Тикша (строительство крытой уличной сцены). Горница и Музейная комната остаются на балансе администрации поселения. Вопрос использования данных помещений остается в компетенции главы и депутатов Ледмозерского сельского поселения».

Нам кажется, что сотрудникам министерства культуры Карелии, прежде чем писать ответ на запрос, было бы неплохо побывать в Тикше, пообщаться с местными жителями, вникнуть в их проблемы.

На территории Тикши множество исторических мест: могила Ивана Роккачу - предводителя карельских партизан против шведской оккупации на рубеже XVI-XVII веков. Братская могила красноармейцев, погибших в годы войны с белофиннами. Памятный знак, посвященный перемирию между советскими и финскими войсками в 1944 году. К 70-летию Великой Победы общими усилиями на территории Братской могилы советских воинов в центре поселка была установлена мемориальная доска в память односельчан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Все эти памятники жители Тикши бережно хранят. А вот сохранить для них Дом культуры вместе с Карельской горницей и музейной комнатой боевой и трудовой славы поселка власти не хотят... // Фото: паблик "Тикшинская горница".